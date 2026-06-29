Radar in Canton Ticino: le postazioni previste per la settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali richiamano l'attenzione degli automobilisti sull'importanza del rispetto dei limiti di velocità, ricordando che l'eccessiva velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.

Le forze dell'ordine rinnovano quindi l'invito a una guida prudente e responsabile, nel rispetto delle norme del Codice della strada, per tutelare la propria sicurezza e quella di tutti gli utenti della viabilità.

Nell'ambito delle attività di prevenzione, e con l'obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, dal 29 giugno al 5 luglio 2026(settimana 27) saranno effettuati controlli della velocità con dispositivi mobili e semi-stazionari nelle località previste dal programma di monitoraggio.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina – Polizia cantonale: Ossasco, Villa Bedretto.

Distretto di Bellinzona – Polizie comunali: Arbedo, Bellinzona, Camorino, Castione, Claro, Giubiasco, Isone, Preonzo.

Distretto di Locarno – Polizie comunali: Arcegno, Locarno, Losone, Tegna.

Distretto di Lugano – Polizie comunali: Bedano, Besso, Burò, Gentilino, Massagno, Mezzovico, Origlio, Pambio-Noranco, Paradiso, Viganello.

Distretto di Mendrisio – Polizie comunali: Chiasso, Coldrerio, Pedrinate.

Controlli della velocità semi-stazionari

Airolo, Canobbio, Curio.

Dall'elenco sono esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e con pistole laser, strumenti impiegati esclusivamente per contrastare le violazioni più gravi della Legge federale sulla circolazione stradale. Sono inoltre esclusi i controlli sulla rete autostradale, in conformità al parere espresso dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Resta comunque facoltà della Polizia cantonale effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati quando ciò sia necessario per reprimere infrazioni particolarmente gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Le autorità precisano infine che i controlli preventivamente comunicati potrebbero non essere effettuati per esigenze di servizio o a causa di problemi tecnici.