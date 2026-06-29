Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 29 giugno.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Chiusura dell’uscita dello svincolo libero di Meina, provenendo da Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 29, martedì 30, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio. Si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.
Chiusura dell’uscita della stazione di Vercelli est provenendo da Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 29, martedì 30, mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 luglio. Si potrà utilizzare la stazione di Vercelli ovest.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Santhià e Vercelli ovest in direzione Stroppiana, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 1° luglio. Uscita consigliata a Santhià con possibile rientro a Vercelli ovest.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sul nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, alla pkm 103+400 in modalità permanente.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.