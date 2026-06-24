Domodossola, continua la rivoluzione dei parcheggi: arriva la "Sosta gentile"

Entrerà in vigore a partire dal 1° luglio il servizio di “Sosta gentile” a Domodossola. Un nuovo sistema di gestione dei parcheggi cittadini, sviluppato grazie alla collaborazione con la società City Green Light, che si sta occupando della “rivoluzione” della sosta a pagamento nel centro della città.

La “Sosta gentile”

La principale novità, dunque, è l’attivazione della cosiddetta “sosta gentile”, un modello di sosta breve strutturato per agevolare le commissioni rapide e favorire il ricambio dei parcheggi nelle aree del centro urbano. Il nuovo provvedimento introduce un periodo di gratuità di 15 minuti su tutte le aree di parcheggio regolamentate. La franchigia è valida per la sosta completa entro il quarto d’ora, lasso di tempo durante il quale l'utente non dovrà pagare nulla. Qualora la sosta si prolungasse oltre i 15 minuti, la tariffazione ordinaria scatterà automaticamente per l'intera durata della sosta. Non si tratta, pertanto, di un'ora di parcheggio con 15 minuti in omaggio, ma di un sistema in cui fino a 15 minuti non si paga, mentre oltre tale soglia si attiva la tariffa ordinaria senza ulteriori franchigie.

Le modalità di utilizzo e l'obbligo di targa: un servizio esteso a residenti e turisti

Il sistema può essere utilizzato indifferentemente attraverso due canali, ovvero la nuova applicazione nativa “Domodossola Parking” – scaricabile su Google Play e Apple Store - oppure direttamente dal parcometro. In entrambi i casi, per attivare la sosta, l’utente ha l'obbligo di inserire il numero di targa del proprio veicolo. Non si tratta di un servizio limitato ai soli cittadini residenti, ma è aperto a tutti gli utenti della sosta, inclusi quindi i visitatori e i turisti che scelgono di frequentare Domodossola.

Il sistema è pensato per essere sempre attivo e stabile nel tempo: permettere una sosta breve gratuita significa dare respiro alle attività del centro, facilitare chi deve effettuare una commissione rapida e ridurre il traffico di chi gira in cerca di parcheggio.

L’integrazione con il circuito EasyPark

A partire dal 1° luglio, l’ecosistema digitale della sosta si arricchirà ulteriormente con l’attivazione di EasyPark, l’applicazione che consente di pagare e gestire la sosta sulle strisce blu direttamente dallo smartphone. Il servizio permette di pagare esclusivamente i minuti di effettiva permanenza, con l’applicazione dei relativi costi di servizio, e offre la possibilità di prolungare o interrompere la sosta da remoto in qualsiasi momento.

La piattaforma andrà ad affiancarsi all’app Domodossola Parking, che consente anche di monitorare in tempo reale la disponibilità degli stalli di sosta, e ai parcometri presenti sul territorio, ampliando così le modalità di pagamento digitale a disposizione degli automobilisti e rendendo la gestione della sosta ancora più semplice e flessibile.