Santa Maria Maggiore, il caldo non ferma la sfilata dei gruppi folk: successo per la festa FOTO e VIDEO

Il caldo non ha fermato la festa. Grande successo domenica 28 giugno per l'attesa sfilata dei gruppi folk a Santa Maria Maggiore. Temperature calde ma tutto sommato sopportabili. Molto apprezzata l’esibizione, in piazza Risorgimento, dei Frustatori Ferno che hanno inscenato un apprezzato “gioco” di fruste con lo schiocco al suon di musica della fisarmonica. Tanti i gruppi a sfilare, italiani e anche della vicina Svizzera: il Gruppo Folkloristico Castelraimondo è stata la compagine che dalle Marche ha percorso più chilometri per raggiungere la Val Vigezzo.

Pubblico entusiasta e soddisfazione degli organizzatori. "E' una manifestazione che si consolida anno dopo anno" le parole di Alessandra Balconi, presidente del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo.