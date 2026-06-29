'Estate a Druogno', tanti eventi tra musica, spettacoli, sport e cultura

Torna anche quest'anno "Estate a Druogno", il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Druogno, dalla Cooperativa Sfera e dalle associazioni del territorio. Dal 5 luglio al 7 agosto il paese della Valle Vigezzo ospiterà un fitto programma di appuntamenti pensati per residenti e turisti, con eventi culturali, musicali, sportivi e dedicati alle famiglie.

L'apertura è affidata, domenica 5 luglio, alla tradizionale Marcialonga Panoramica, camminata non competitiva di 13 chilometri tra Druogno e le sue frazioni, affiancata da un minigiro dedicato ai più piccoli.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il festival "Intrecci – Festival di persone, storie, idee", che prenderà il via sabato 11 luglio con l'inaugurazione della mostra "La potente materia del creato" dell'artista Francesca Lucchini. La rassegna proseguirà con una serie di incontri e spettacoli al Centro Culturale San Giulio, tra cui il concerto "Earthlight – La voce della Terra", la serata dedicata alle comete, il racconto musicale "Le vele di Joshua" e il laboratorio per famiglie "L'albero della vita".

Non mancheranno gli eventi più popolari in Piazza della Chiesa, con il ritorno del Karaoke... che non c'è con Dj Peter Pan, le serate Happy Night!...10 anni insieme! dedicate ai bambini, "Tutti alla Biscoteca!" e lo spettacolo di burattini con i Buffoni di Corte.

Il programma comprende inoltre la Passeggiata Musicogastronomica del 10 luglio, organizzata dal Corpo Musicale di Druogno, la Festa degli Alpini dal 17 al 19 luglio, il fine settimana dedicato allo Street Food dal 23 al 26 luglio e la Fiera mercato con gli Ambulanti del Lago Maggiore, in calendario domenica 26 luglio.

Per tutta l'estate saranno proposte anche attività settimanali, tra cui lezioni di zen stretching e hatha yoga a Orcesco, camminate metaboliche, mercatini per bambini, il torneo di Scala 40 "Scartaaaa!" e il centro estivo "Happy Druogno", in programma dal 6 luglio al 7 agosto per i bambini dai 3 ai 12 anni.

La mostra "La potente materia del creato", allestita al Centro Culturale San Giulio nell'ambito del festival "Intrecci", resterà visitabile dall'11 luglio all'8 agosto.

L'organizzazione ricorda che il calendario potrebbe subire variazioni e che ogni appuntamento sarà presentato singolarmente con ulteriori dettagli nelle settimane precedenti agli eventi.