Missione in Francia per il Corpo Aib Piemonte e i Vigili del Fuoco

È partito oggi il contingente formato dai Vigili del Fuoco italiani e dal Corpo Aib Piemonte, impegnato nella terza edizione del preposizionamento del Meccanismo Unionale di Protezione Civile in Francia, un'iniziativa realizzata in stretta collaborazione con i vigili del fuoco francesi.

Per i prossimi giorni il modulo italiano opererà nelle aree di Aix-en-Provence, Marsiglia e Tolone, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta agli incendi boschivi durante il periodo di maggiore rischio.

L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è stata organizzata d'intesa con la Protezione civile della Regione Piemonte, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e la Direzione nazionale dei Vigili del Fuoco. Oltre all'attività operativa, rappresenta un'importante occasione di confronto tra i diversi corpi impegnati nell'antincendio boschivo, favorendo lo scambio di esperienze, il miglioramento delle competenze e il consolidamento della collaborazione internazionale.

In occasione della partenza, l'Ispettore Generale Corrado Busnelli e la Direzione regionale hanno rivolto un messaggio ai volontari e agli operatori impegnati nella missione.

«Non sta partendo soltanto un gruppo AIB. Stanno partendo donne e uomini che, con il loro impegno, la loro professionalità e il loro spirito di servizio, porteranno in Francia il volto migliore del Corpo AIB del Piemonte e del volontariato italiano», si legge nel messaggio.

Un richiamo anche ai valori che contraddistinguono il Corpo: «Siate orgogliosi della divisa che indossate, perché rappresenta una storia fatta di sacrificio, competenza e solidarietà. Ogni vostro gesto, ogni decisione, ogni intervento parlerà di tutti noi e dei valori che da sempre ci contraddistinguono».

Busnelli ha inoltre sottolineato il valore delle missioni internazionali, definite «molto più di un'attività operativa», perché rappresentano «un'occasione di crescita, di confronto e di collaborazione tra popoli uniti dallo stesso obiettivo, quello di proteggere il territorio e le persone».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Gianluca Ferrari, che coordinerà il personale per i prossimi quindici giorni, gestendo le attività operative e le decisioni sul campo. «A lui va la nostra piena fiducia e il nostro sostegno, certi che saprà guidare la squadra con equilibrio, competenza e spirito di servizio», conclude il messaggio, accompagnato dall'augurio di una missione «serena, sicura e ricca di soddisfazioni professionali e umane».