Popillia japonica, incontro pubblico per imparare a difendere le coltivazioni

Si torna a parlare di “Popillia Japonica”, coleottero giapponese che da ormai diverso tempo si sta diffondendo in numerose zone del mondo, compreso il Vco, causando non pochi problemi alle coltivazioni. Si tratta infatti di una specie invasiva, che si nutre di quasi ogni specie vegetale e può causare danni a vigneti, frutteti, orti e giardini. Proprio per informare su questo insetto e sulle strategie per contenerne i danni, l’Associazione Produttori Agricoli Ossolani organizza un incontro pubblico, in programma mercoledì 8 luglio alle 18.00 presso la sede dell’Unione Montana Valli dell’Ossola (in via Romita 13 a Domodossola). Relatore sarà l’agronomo Michele Colombo, che proporrà un approfondimento sul tema. La partecipazione è aperta a tutti, anche ai non soci.