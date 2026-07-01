Trasquera, lavori alla cava di Balmoreglio: il 2 luglio stop alla circolazione sulla SS33

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione presso la Prefettura del Vco, presieduta dal prefetto Matilde Pirrera, relativa alla programmazione di lavori nella cava di Balmoreglio, nel comune di Trasquera. All’incontro hanno preso parte il sindaco di Trasquera, i rappresentanti delle forze dell’ordine, della provincia del Vco, di Anas, della Domo Graniti, del coordinamento dei volontari di protezione civile del Vco, di Enac, dell’Asl Vco, di Trenitalia, di Fs Security e della polizia mineraria della regione Piemonte.

La ditta Domo Graniti deve svolgere, in data 2 luglio, la volata di mine per il distacco di una bancata di grandi dimensioni, all’interno della cava sita in località Balmoreglio. In via cautelativa, la società ha richiesto ad Anas di emanare un provvedimento di sospensione della circolazione stradale lungo la SS 33 “del Sempione”, nei pressi della cava.

La riunione in Prefettura ha avuto ad oggetto il coordinamento delle forze di polizia, dei volontari di protezione civile, dell’ente locale interessato – il comune di Trasquera – e Trenitalia, in modo da garantire che l’attività si svolga in sicurezza e arrecando il minor disagio possibile agli utenti della SS33.

È stato pertanto convenuto che, a partire dalle 12.30 circa, sino alle 13.30 circa, la circolazione stradale lungo la SS33 del Sempione verrà temporaneamente interrotta, in modo da consentire lo svolgimento dell’attività estrattiva in sicurezza. Il tratto di strada interessato dalla sospensione va dal km 142+500 circa, a valle della galleria, sino al km 143+500 in prossimità di località Paglino.

Sul posto saranno presenti veicoli della polizia di Stato, per gestire la sospensione del traffico ed eventuali incolonnamenti che potrebbero verificarsi, nonché per assicurare che non vi siano interferenze con i bus sostitutivi in transito lungo la tratta Domodossola – Iselle. Inoltre, saranno presenti sul posto dei volontari della protezione civile provinciale per dare sostegno agli utenti della strada, ove ve ne fosse bisogno.

È stata interessata anche l’Enac, che disporrà un divieto di sorvolo per l’area a tutti i velivoli privati. Inoltre, verrà data comunicazione della sospensione della circolazione anche mediante cartellonistica stradale nei pressi della cava citata e, mediante pannelli a messaggio variabile sulla SS33 del Sempione, in direzione della Svizzera.