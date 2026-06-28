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Eventi | 28 giugno 2026, 17:40

Rescue Festival al Lusentino, una giornata dedicata al mondo dell’emergenza

Domenica 5 luglio al Lusebar dimostrazioni, simulazioni e attività per tutte le età con il coinvolgimento dei soccorsi in montagna

Rescue Festival al Lusentino, una giornata dedicata al mondo dell’emergenza

Il mondo del soccorso salirà in quota domenica 5 luglio al Lusentino, presso il Lusebar. Qui infatti si svolgerà il “Rescue Festival”, iniziativa dedicata alle professioni sanitarie e al mondo dell’emergenza, organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola, con la partecipazione di diverse realtà del soccorso e della sicurezza in montagna.

La giornata prenderà avvio in mattinata con un programma pensato per tutte le età. Sono previste attività per bambini, dimostrazioni operative della Croce Rossa, una simulazione di salvataggio e la “gara della spinale”, oltre a momenti dedicati alla divulgazione delle tecniche di intervento in ambiente montano.

Nel pomeriggio e fino alla serata il programma proseguirà con musica dal vivo e si concluderà con la “risottata del soccorso”. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle attività di emergenza e di sensibilizzazione sul ruolo dei soccorsi sul territorio alpino.

Miria Sanzone

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