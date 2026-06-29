A Vagna torna la Festa Alpina: due giorni tra cucina, musica e tradizione

Il prossimo fine settimana la frazione di Vagna ospiterà una nuova edizione della tradizionale Festa Alpina, organizzata dal Gruppo Alpini locale. L'appuntamento è in programma sabato 4 e domenica 5 luglio e offrirà due giornate all'insegna della buona cucina, della musica e della convivialità.

La manifestazione prenderà il via sabato alle 18 con l'apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare piatti tipici come grigliate, polenta, tapelucco, gorgonzola, salamini, trippa e altri prodotti della tradizione. Dalle 21 spazio al divertimento con una serata danzante accompagnata dall'orchestra "Tikozzi Band".La festa proseguirà domenica con l'apertura della cucina alle 10, seguita alle 11 dalla celebrazione della Santa Messa, al termine della quale si svolgerà la premiazione dei partecipanti.

Alle 12 riapriranno gli stand gastronomici per il pranzo, mentre dalle 18 sarà nuovamente possibile cenare con le specialità preparate dagli Alpini. A concludere la manifestazione, dalle 20.30, sarà la musica dal vivo con il "Trio Arcobaleno", che accompagnerà il pubblico fino al termine della serata.