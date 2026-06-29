Rosminiani in festa a Stresa: il 1° luglio la commemorazione del Beato Rosmini e i Giubilei di padri e suore

Prosegue il cammino dei Rosminiani verso il bicentenario di fondazione dell'Istituto della Carità. Il 1 luglio i Padri Rosminiani del'Istituto della Carità e le Suore della Provvidenza Rosminiane, a 171 anni dalla morte del Beato Antonio Rosmini, organizzano una commemorazione solenne con il patrocinio della parrocchia e del Comune.di Stresa.

La giornata si inserisce nell'ambito delle iniziative per il cammino verso il bicentenario dell'Istituto della Carità che si celebrerà il 20 febbraio 2028.

Il 1° luglio, giorno della memoria liturgica del beato ci sarà anche la festa dei Giubilei. Alle 10 ci sarà la visita guidata al Centro Internazionale di Studi Rosminiani. Alle 11 la proiezione del film ”In Cammino con Rosmini” del regista di Herman Zadra. Alle 12 pranzo libero con possibilità di pranzare a prezzo agevolato all'hotel Primavera

Le celebrazioni per l' anniversario della morte di Rosmini proseguono al Collegio Rosmini alle 16 con una meditazione guidata da padre Pierluigi Giroli su il “Consentimento delle volontà “ nell'Istituto della Carità scritto da don Vito Nardin pubblicato dal Centro Internazionale di Studi Rosminiani. Alle 18 ci sarà la solenne concelebrazione presieduta da monsignor Nunzio Galantino presidente emerito dell'Amministrazione della sede Apostolica.

La commemorazione sarà anche l'occasione per celebrare i giubilei di diversi padri e suore rosminiani presenti in Italia e nel mondo ecco i nomi dei padri Rosminiani festeggiati:

Vita consacrata.

70°: Bellebono don Andrea (IT), Gobber don Fausto (IT), Natale don Nazzareno (IT).

65°: Melican Fr. Michael (EIRE), O’Shea Fr. Michael (EIRE) , Pierce Fr. Patrick, (EIRE),Scanlan Fr. Philip (UK).

60°: Fegan Fr. Patrick Joseph (EIRE), McElwee Fr. Christopher (EIRE), Pangallo don Mario (IT) .

50°: Sainter Fr. Philip (UK).

25°: Kuttikkatt Fr. Jose Francis (INDIA), Madavana Fr. Vareed Martin (INDIA),

Massawe Fr. Fregiel, (EAST A.) ,Omondi Otieno Fr. Erick (EAST A.),

Muttikal Varuthunny Fr. Biju (INDIA).

10°: Adelardi Fr. Andrea (EAST A.),Milanesio don William (IT), Mutune Fr. Henry (EAST A.), Peyyala Fr. Aravind (INDIA).

Sacerdozio

60°: Meredith Fr. Anthony (UK).

50°: Adobati don Mario (IT) ,McElwee Fr. Christopher (EIRE), Stansfield Fr. Oliver (EIRE).

25°: Kaithan Culas Fr. Alosious (INDIA,)Puthoor Fr. George Abraham (INDIA)

10°: Agak Fr. Simon (EAST A.), Okiyo Fr. Thomas (EAST A), Munyao Fr. Sylvester (EAST A.). Thattilkada Fr. Reji (INDIA.

Suore Rosminiane Vita consacrata

70°: Spotti Sr Maria Gina (IT).

60°: Antoniotti Sr Gianna (IT), Boylan Sr Rosita (EIRE), Cerutti Sr Per Silvia (IT), Fontana Sr Anna Luisa (IT), Marcianò Sr Elisa (IT).

50°: Sr Ausilia Deriu IT.

25°: Karata Sr Salome (TZ), Lagwen Kalisti Sr M. Immakulata (TZ).

“Durante la giornata – spiega don Gianni Picenardi rettore del Santuario del Santissimo Crocifisso di Stresa - presentiamo il sussidio il “Consentimento delle volontà “ nell'Istituto della Carità che va considerato quale contributo per il secondo anno di preparazione al Bicentenario di fondazione dell’Istituto della Carità. Se lo scorso anno mossi dal Giubileo abbiamo intrapreso un cammino quali “pellegrini di Speranza”, il sussidio infatti era intitolato: Antonio Rosmini e le ragioni della Speranza" – prosegue don Picenardi - "questo secondo anno preparatorio ci propone il tema della vocazione. Il carisma che ci accomuna per vivere e testimoniare quella luce di verità e quel fuoco di carità che il nostro beato Padre Fondatore ci ha trasmesso, esige unità d’intenti e di volontà; ossia consentimento di volontà e un’alta stima dei fratelli e delle sorelle che il Signore ha posto a fianco a noi per pervenire insieme all’unico vero traguardo: la santità”.