Alpini in festa a Vagna

Si inizia domani, sabato 4 luglio alle 18 con l’apertura del punto di ristoro. La serata è affidata al ballo liscio con l’orchestra Tikozzi Band. Domenica mattina c’è in programma la terza prova del campionato provinciale di corsa in montagna (settore giovanile). A seguire le premiazioni e il pranzo a base di specialità nostrane. La festa proseguirà tutto il giorno per concludersi con la serata danzante affidata al Trio Arcobaleno.
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