Summer Tour del Monscera, una sfida in quota nel ricordo di Camilla Valentini

Saranno 14 km tra Alpe Gomba, San Bernardo e Monscera da correre nel ricordo di Camilla Valentini: sabato 4 luglio in Val Bognanco si correrà la seconda edizione del Summer Tour del Monscera – Trofeo Memorial Camilla Valentini, la gara di corsa in montagna organizzata dal Gruppo Sportivo Bognanco che porterà gli atleti a sfidarsi lungo uno dei percorsi più suggestivi delle montagne ossolane.

La partenza è fissata alle ore 16 dall'Alpe Gomba (1.250 metri). I partecipanti affronteranno un tracciato di oltre 14 chilometri con 770 metri di dislivello positivo. Dopo il via, la salita condurrà i concorrenti fino al Rifugio San Bernardo, per poi proseguire con un tratto vertical verso il Rifugio Gattascosa. Da qui il percorso attraverserà la conca del Monscera prima della discesa finale che riporterà gli atleti al traguardo, nuovamente all'Alpe Gomba.

Ricco il montepremi riservato ai primi sei uomini e alle prime sei donne classificati, con buoni spesa Tigros del valore di 250 euro per il vincitore, 200 euro per il secondo, 150 euro per il terzo, 100 euro per il quarto, 50 euro per il quinto e 20 euro per il sesto. In palio anche il Trofeo Memorial Camilla Valentini, che sarà assegnato alla squadra capace di ottenere la migliore somma dei tre tempi più veloci, con l'obbligo di schierare almeno un'atleta donna.

Al termine della competizione verranno inoltre estratti numerosi premi offerti dalla Gioielleria Brizio e da PossaSport. La giornata proseguirà con l'After Tour, animato da Banjo DJ, tra salamelle, birra, drink e musica, trasformando il post gara in un momento di festa aperto a partecipanti e accompagnatori.

Le iscrizioni sono aperte al costo di 12 euro e possono essere effettuate direttamente sul posto oppure contattando il numero 349 2239458. Ai primi cento iscritti sarà consegnato un pacco gara contenente la maglietta ufficiale dell'evento e alcuni gadget.