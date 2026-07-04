Successo a Rumianca per la 21ª Festa di San Giovanni: tra sport, musica e solidarietà

Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo la 21ª edizione della Festa in pineta a Rumianca, storico appuntamento organizzato come di consueto dal Comitato San Giovanni Rumianca in occasione dell'ultima domenica di giugno. Dal 26 al 29 giugno la frazione di Pieve Vergonte e la sua caratteristica pineta si sono popolate di residenti e visitatori, attirati da quattro serate di ottima musica, intrattenimento e da un collaudato servizio di griglia, cucina e bar.

La giornata di domenica ha vissuto i suoi momenti centrali con la fiera del dolce – il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Cri di Piedimulera e al Ciss di Pieve Vergonte – seguita dalla tradizionale Santa Messa e dalla processione con la statua del Santo patrono per le vie del paese. A fare da cornice alla manifestazione sono stati i giochi per i più piccoli, gli spettacoli e i momenti sportivi. Un momento di profonda commozione ha preceduto l'inizio dei festeggiamenti, quando Don Simone ha proceduto alla benedizione di un nuovo tavolo in sasso, posizionato nell'area per ricordare tutti i membri della comunità "andati avanti".

Dall'organizzazione è arrivato un sentito plauso per l'ottima riuscita del fine settimana: «Sperando di aver soddisfatto le aspettative di chi è venuto a trovarci, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della festa: dall'impeccabile personale della cucina agli uomini della griglia, fino a chi si è occupato del bar, della pulizia tavoli e della gestione degli eventi sportivi, ludici e religiosi. Stiamo già programmando la 22ª edizione e tutti gli eventi che si susseguiranno durante l'anno nella nostra frazione».

I risultati sportivi

Grande partecipazione per la podistica "Corsa di San Giovanni", corsa in memoria di M. Altomonte, G. Sala, M. Robino e G. Scolari, che ha visto al via 76 iscritti, oltre a 13 bambini che hanno preso parte al minigiro.

Molto combattuto anche il tradizionale torneo calcistico delle frazioni, dedicato quest'anno alla memoria di O. e S. Rovaletti. A trionfare è stata la frazione di Fomarco Alto, seguita da Megolo, Fomarco Basso, Pieve e Rumianca.