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Eventi | 03 luglio 2026, 14:00

Pieve Vergonte ospita la 10ª edizione del Memorial Sergio Tanzi

Sabato 4 luglio dodici ore di calcio a 5+1, premi individuali, servizio bar e cucina per tutta la giornata e, in serata, la festa "One More Night" con Ossola Events

Pieve Vergonte ospita la 10ª edizione del Memorial Sergio Tanzi

Torna a Pieve Vergonte il Memorial Sergio Tanzi, che sabato 4 luglio festeggerà la sua decima edizione con una giornata dedicata allo sport e al divertimento.

L'appuntamento è al campo sportivo di Pieve Vergonte, dove si svolgerà un torneo di calcio a 5+1 della durata di 12 ore. Numerose le squadre attese, a conferma del successo riscosso dalla manifestazione nelle precedenti edizioni.

Oltre ai riconoscimenti per le squadre partecipanti, saranno assegnati anche premi individuali al miglior giocatore, al miglior portiere e al capocannoniere del torneo.

Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar e cucina, mentre in serata i partecipanti e il pubblico potranno gustare una grigliata.

A partire dalle 21 spazio anche alla musica con "One More Night", la serata organizzata con il contributo dell'associazione Ossola Events, che accompagnerà il pubblico con musica e intrattenimento fino a tarda sera.

a.f.

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