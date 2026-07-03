Pieve Vergonte ospita la 10ª edizione del Memorial Sergio Tanzi

Torna a Pieve Vergonte il Memorial Sergio Tanzi, che sabato 4 luglio festeggerà la sua decima edizione con una giornata dedicata allo sport e al divertimento.

L'appuntamento è al campo sportivo di Pieve Vergonte, dove si svolgerà un torneo di calcio a 5+1 della durata di 12 ore. Numerose le squadre attese, a conferma del successo riscosso dalla manifestazione nelle precedenti edizioni.

Oltre ai riconoscimenti per le squadre partecipanti, saranno assegnati anche premi individuali al miglior giocatore, al miglior portiere e al capocannoniere del torneo.

Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar e cucina, mentre in serata i partecipanti e il pubblico potranno gustare una grigliata.

A partire dalle 21 spazio anche alla musica con "One More Night", la serata organizzata con il contributo dell'associazione Ossola Events, che accompagnerà il pubblico con musica e intrattenimento fino a tarda sera.