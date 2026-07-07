Nuova ondata di caldo africano sul Piemonte, attese punte di 39 °C in pianura

Il Piemonte sta facendo i conti, a partire da lunedì, con una nuova e intensa ondata di calore. Dopo i due prolungati episodi che hanno già colpito il territorio regionale tra la fine di maggio e il mese di giugno, il progressivo rafforzamento dell'anticiclone africano sta determinando un ulteriore e netto aumento delle temperature, con un conseguente incremento del disagio bioclimatico per la popolazione.

Il picco di questa nuova fiammata africana è atteso per la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, con le temperature massime in pianura toccheranno diffusamente i 36 °C, con punte pronte a raggiungere i 39 °C nelle aree storicamente più calde della regione. L'anomalia termica non risparmierà nemmeno l'alta montagna: lo zero termico subirà una decisa impennata, salendo fino a 4.500-4.600 metri di quota. Si tratta di valori eccezionali per l'arco alpino, che rischiano di avvicinarsi ai record storici assoluti registrati nel 2015.

Per rendere l’informazione sul disagio bioclimatico più immediata e accessibile, Arpa Piemonte ha integrato sui propri canali un nuovo widget web. Questo innovativo strumento digitale consente di consultare in modo semplice e immediato il livello di allerta previsto per gli otto capoluoghi di provincia piemontesi, riassumendo i dati contenuti nei bollettini che l'Agenzia pubblica quotidianamente. Per ciascuna città vengono mostrati il livello di disagio, le temperature massime e minime previste, le corrispondenti temperature percepite (calcolate incrociando temperatura, umidità e vento) e il numero di giorni consecutivi di caldo.

Caratterizzato da una scala cromatica intuitiva che va dal benessere al disagio forte, il widget si aggiorna automaticamente ogni giorno ed è pensato per supportare sia i cittadini nella pianificazione delle attività quotidiane, sia i soggetti più vulnerabili o chi lavora all'aperto.

L'Agenzia ha inoltre aperto l'utilizzo dello strumento a tutta la rete informativa regionale: amministrazioni comunali, aziende sanitarie, portali di informazione e testate giornalistiche locali possono integrare gratuitamente il widget nelle proprie pagine web. Il codice di incorporamento (iframe) è già disponibile sul portale istituzionale di Arpa Piemonte all'indirizzo dedicato (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/widget_caldo/), mentre gli sviluppatori possono accedere ai medesimi dati in formato json per utilizzi autonomi.