Incendio a Premosello, le fiamme hanno raggiunto il Parco Val Grande VIDEO

È arrivato all’interno dell’area protetta del Parco Val Grande l’incendio che da quasi una settimana sta bruciando nella zona dell’Alpe Proman, sopra Premosello Chiovenda. Il fronte del fuoco, che si è ampliato in modo esponenziale nelle ultime ore, passando da una superficie di un ettaro di qualche giorno fa ai 20 ettari di oggi pomeriggio, è entrato nel Parco. La situazione viene costante monitorata dai vigili del fuoco, che hanno implementato le squadre di terra per la parte radente e che hanno allestito un campo base ad Anzola insieme agli Aib.

Anche il presidente del Parco Luigi Spadone segue l’evoluzione dell’incendio, che purtroppo a causa delle alte temperature sembra non voler mollare la presa. "Stiamo cercando di portare un elicottero Erickson, che garantirebbe un "bombardamento" di acqua più mirato rispetto ai Canadair. L'incendio si è allargato molto ed è presumibile che continui ad allargarsi a causa del caldo e della mancanza di acqua. Il ministero dell'ambiente ci ha garantito il massimo supporto, nonostante le difficoltà di poter intervenire su più fronti: sono infatti in corso altri incendi, anche in altri parchi nazionali, quindi la situazione è complessa. Un ringraziamento doveroso ai vigili del fuoco, Aib e a tutti coloro sono impegnati in questo momento".

Al lavoro anche oggi Canadair e elicottero regionale, anche sugli altri due fronti, a Dissimo, in Valle Vigezzo, e sulle alture di Bannio Anzino a Dorchetta.