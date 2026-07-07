Crans Montana: regione Lombardia si costituisce parte civile

La giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, "ha approvato la delibera che prevede la costituzione di regione Lombardia quale parte civile nel procedimento penale instaurato in relazione al tragico incendio avvenuto nel locale 'Le Constellation' a Crans-Montana, nel Cantone Vallese della Confederazione Svizzera, nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026. Il drammatico evento ha causato la morte e il ferimento di diversi cittadini, tra cui numerosi giovani lombardi". Così una nota della regione Lombarida. L'incarico legale per la difesa dell'ente è stato affidato al professor avvocato Paolo Bernasconi, del foro del Cantone Ticino.

"Un danno diretto alla comunità e alle istituzioni – Il drammatico rogo ha generato un pregiudizio diretto e concreto alla regione Lombardia. Tale danno si configura sia sul piano sociale, data la giovane età delle vittime colpite, sia sotto il profilo economico e istituzionale, a causa del massiccio e immediato sforzo logistico ed economico sostenuto dalle strutture pubbliche regionali - si legge nella nota -. Attivato tutto il sistema di emergenza – L’evento ha infatti comportato un rilevante impatto sul sistema di protezione civile e sanitario lombardo. Fin dalle primissime ore successive alla tragedia, il personale e i tecnici regionali si sono attivati per garantire attività di natura organizzativa, tecnico-gestionale e logistica d’emergenza; interventi sanitari e assistenziali immediati e di lungo periodo, tra cui i trasporti sanitari d’urgenza, i voli di collegamento, i ricoveri e le complesse prestazioni diagnostico-terapeutiche erogate presso le strutture ospedaliere della rete lombarda, in particolare l’ospedale Niguarda di Milano".

"Richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non – L’obiettivo della costituzione di parte civile è duplice: supportare l'accertamento delle responsabilità penali e delle dinamiche del disastro, e ottenere il totale risarcimento dei danni patrimoniali (spese vive mediche, di trasporto e assistenziali) e non patrimoniali subiti dall’Ente e dalla comunità lombarda", conclude la nota.