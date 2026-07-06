Bannio Anzino, in corso le indagini per ritrovare la corona d'oro rubata nel santuario

Sono in corso a tutto campo le indagini dei carabinieri per individuare i responsabili del furto sacrilego nella chiesa di Bannio Anzino e ritrovare la corona d’oro che gli abitanti avevano donato alla statua della Vergine, del valore economico di 30mila euro, inestimabile invece dal punto di vista devozionale e affettivo.

Sul caso sono impegnati i militari della stazione di Bannio Anzino con i colleghi di Verbania. Non si sta lasciando nulla di intentato: i carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo tutte le testimonianze sul posto. Infatti, a poca distanza dalla chiesa dove è stato compiuto il furto, era in corso la festa della birra e qualcuno avrebbe potuto aver visto qualcosa.

Il parroco don Fabrizio Cammelli ha invitato chiunque avesse visto qualcosa a segnalarlo alle forze dell’ordine.

Il 5 ottobre 2022 la corona era stata benedetta in Vaticano da Papa Francesco, in occasione delle celebrazioni per i 400 anni della Milizia Tradizionale. Gli abitanti di Bannio Anzino hanno appreso con sconcerto la notizia.