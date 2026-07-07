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Cronaca | 07 luglio 2026, 14:52

Malore ai Laghi del Paione, escursionista di 81 anni soccorso dall’eliambulanza

L’allarme è partito poco dopo le 14 grazie al dispositivo Garmin dell’uomo, che si è sentito male durante un’escursione tra il primo e il secondo lago

Malore ai Laghi del Paione, escursionista di 81 anni soccorso dall’eliambulanza

Malore in montagna, soccorso un pensionato. Intervento dell’eliambulnza poco dopo le 14 per un escursionista che ha accusato un malore mentre stava compiendo un giro ai Laghi del Paione. L’allarme è stato lanciato grazie al suo dispositivo Garmin. L’uomo, 81 anni, si è sentito male, nella zona compresa tra il primo e il secondo lago.

Marco De Ambrosis

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