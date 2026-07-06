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Cronaca | 06 luglio 2026, 16:25

Emergenza incendi, prosegue il lavoro dei mezzi aerei

In corso le operazioni di spegnimento in diverse zone del Piemonte colpite dalle fiamme

Emergenza incendio in Valsesia, prosegue il lavoro dei mezzi aerei

Emergenza incendio in Valsesia, prosegue il lavoro dei mezzi aerei

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento degli incendi che da ormai alcuni giorni stanno interessando diverse zone del Piemonte: tra le zone più colpite ci sono la Valsesia, con roghi che interessano quattro diverse aree, e il Vco, dove le fiamme sono divampate nei boschi sulle alture di Premosello Chiovenda, nella zona dell'alpe Proman, e in Valle Vigezzo, più precisamente nella frazione di Dissimo, nel comune di Re.

Incessante l'attività dei mezzi aerei antincendio sulle aree interessate: da giorni i Canadair e gli elicotteri sono impegnati nei lanci d'acqua, con rifornimento nei laghi Maggiore e d'Orta. In Valsesia, per rendere più rapide ed efficaci le attività di spegnimento, è stata posizionata una vasca di approvvigionamento idrico vicino all'area dell'incendio, in modo da ridurre i tempi di rifornimento.

Redazione

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