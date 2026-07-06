Emergenza incendi, prosegue il lavoro dei mezzi aerei

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento degli incendi che da ormai alcuni giorni stanno interessando diverse zone del Piemonte: tra le zone più colpite ci sono la Valsesia, con roghi che interessano quattro diverse aree, e il Vco, dove le fiamme sono divampate nei boschi sulle alture di Premosello Chiovenda, nella zona dell'alpe Proman, e in Valle Vigezzo, più precisamente nella frazione di Dissimo, nel comune di Re.

Incessante l'attività dei mezzi aerei antincendio sulle aree interessate: da giorni i Canadair e gli elicotteri sono impegnati nei lanci d'acqua, con rifornimento nei laghi Maggiore e d'Orta. In Valsesia, per rendere più rapide ed efficaci le attività di spegnimento, è stata posizionata una vasca di approvvigionamento idrico vicino all'area dell'incendio, in modo da ridurre i tempi di rifornimento.