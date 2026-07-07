Cappuccina, si sposta la messa serale

Alla chiesa Sant'Antonio della Cappuccina di Domodossola, da domenica 12 luglio e per tutto il mese di agosto la messa delle 17.30 viene spostata alle 20.30. Una buona soluzione per il periodo estivo per chi fa una gita fuori porta e ha così modo di adempiere al precetto domenicale al rientro.
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