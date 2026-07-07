A Domobianca365 il festival Karmageddon: 12 ore di musica no-stop tra l'Alpe Lusentino e il Moncucco

La grande musica elettronica si prepara a riempire di sound l'estate della montagna ossolana. Sabato 11 luglio, la splendida cornice di Domobianca365 farà da teatro a "Karmageddon vol. 5", l'attesissimo festival estivo dedicato alle sonorità techno, house ed eurodance. L'evento, ideato e organizzato fin dal 2022 dall'Associazione Kulturale Karma, porta avanti la triplice missione di diffondere la cultura, valorizzare il territorio e creare importanti momenti di aggregazione giovanile nel nord del Piemonte.

A partire dalle ore 15:00 prenderà il via una vera e propria maratona di 12 ore di musica no-stop, con dj di fama nazionale e internazionale pronti ad alternarsi alla consolle. Per agevolare i partecipanti e permettere loro di godersi appieno la location dell'Alpe Lusentino fino a notte inoltrata, sarà messa a disposizione un'area di free camping accessibile già dalla sera precedente, ovvero da venerdì 10 luglio. I biglietti e le informazioni utili sono già reperibili sulla piattaforma Xceed.

Il festival si svilupperà su due differenti stage:

King Kong Stage: interamente dedicato ai ritmi incalzanti della House Music, della UK Garage e della Techno, che vedrà protagonisti Thomas Cantadore, Toncelli, RainMann, Ale Maro e Aka Gaucho;

interamente dedicato ai ritmi incalzanti della House Music, della UK Garage e della Techno, che vedrà protagonisti Thomas Cantadore, Toncelli, RainMann, Ale Maro e Aka Gaucho; Godzilla Stage: qui si alterneranno DJ Priya, YUB, Eve Roots (resident di Akeem con i suoi ritmi afrobeat e brazilian funk), Sonny Denja (produttore trasmesso dalle principali radio europee come BBC Radio 1 e Radio Deejay) e Kharfi, già dj ufficiale dell'evento Coca-Cola per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

La vera stella della manifestazione sarà la guest star dj Damianito, musicista attivo da oltre vent'anni e già campione mondiale Red Bull 3Style nel 2018, noto per le sue prestigiose collaborazioni con pesi massimi della scena internazionale e italiana come Snoop Dogg, Skrillex, Salmo e Lazza. La chiusura a notte fonda sarà invece affidata al duo Oxygen e al collettivo #backtotheroots, in una giornata in cui sarà presente anche la sezione di Domodossola della Croce Rossa Italiana per promuovere il progetto di sensibilizzazione "Amico BOB".

Il fine settimana di Domobianca365 non si esaurirà però con la musica. Domenica 12 luglio la stazione turistica – di proprietà del Gruppo Altair e situata a soli 20 minuti di auto dal centro di Domodossola – aprirà le porte a tutte le sue attività outdoor estive. Saranno regolarmente in funzione le seggiovie Motti e Prel per gli appassionati di downhill del Bike Park, e saranno disponibili a noleggio mountain bike ed e-bike per raggiungere i 1900 metri del Moncucco. Aperte anche le aree dedicate alle famiglie, come il Kinder Park e il Parco Avventura (dotato di un percorso accessibile alle persone con disabilità), oltre all'intera offerta gastronomica distribuita tra il LuseBar, il Rifugio Baita Motti e lo Skibar.