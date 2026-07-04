"Estate in Musica fra le antiche mura": una serata di beneficenza e poesia al Convento Suore Rosminiane

La grande solidarietà incontra l'arte e la cultura nel cuore di Domodossola. Domenica 5 luglio, a partire dalle ore 19:30, la suggestiva cornice del Convento Suore Rosminiane ospiterà l'evento "Il color della Luna". L'appuntamento si inserisce all'interno della rassegna "Estate in Musica - Fra le antiche mura", promossa dall'Associazione Oscella Felix Onlus in stretta collaborazione con il Comune di Domodossola.

La serata si preannuncia come un viaggio unico e suggestivo tra ritmi, melodie e parole, pensato per far rivivere il fascino del centro storico cittadino attraverso un connubio speciale. Protagonisti sul palco saranno i musicisti della Urban Swingers Band e i componenti del Circolo della Poesia Domus, che daranno vita a un alternarsi di musica e componimenti poetici.

L'evento nasce con una forte impronta benefica: si tratta infatti di una serata a favore di Ossola Amica dell'U.G.I. (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini).

L'ingresso alla manifestazione prevede un'offerta responsabile, mentre l'iniziativa sarà accompagnata da un'apericena (il cui costo è escluso dall'offerta per lo spettacolo). Per ragioni organizzative, le informazioni e le prenotazioni per l'apericena devono essere effettuate tramite messaggio WhatsApp al numero 379 142 6870.

L'evento è sostenuto da realtà del territorio, tra cui Spadaccini Zaccarelli Assicurazioni e l'Agenzia Reale Mutua di Verbania-Ossola.