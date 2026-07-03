Unione montana Valli dell'Ossola: in giunta anche il sindaco di Macugnaga Stefano Candiani

Il Consiglio dell'Unione montana delle Valli dell'Ossola ha sancito l'ingresso dei sindaci eletti nei rispettivi Comuni in occasione delle elezioni amministrative dello scorso maggio. L'unica novità riguarda la giunta dell'ente presieduto da Bruno Toscani: ne entra a far parte Stefano Candiani, parlamentare e neo sindaco di Macugnaga, eletto primo cittadino lo scorso maggio. Candiani subentra a Silvia Tipaldi, sindaca di Calasca Castiglione.
"A Silvia va il mio personale ringraziamento per questi sette anni di lavoro svolto insieme", ha commentato il presidente Toscani, che ha poi dato il benvenuto al nuovo assessore: "Sicuramente una figura di peso per il nostro territorio".
Confermati nel ruolo di assessori anche il sindaco di Borgomezzavalle, Stefano Bellotti, e quello di Crevoladossola, Giorgio Ferroni.