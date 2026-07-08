Domodossola, riparte il cinema all'aperto sotto le stelle

Torna a Domodossola il "Cinema sotto le Stelle", la rassegna cinematografica all'aperto che accompagnerà il pubblico per sette serate, dall'8 luglio al 19 agosto, nel suggestivo giardino del convento delle Suore Rosminiane, in via Paolo Silva 15.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30 e l'ingresso sarà a offerta libera. In caso di maltempo, ogni proiezione sarà rinviata a una data successiva.

La rassegna prenderà il via mercoledì 8 luglio con "Follemente" di Paolo Genovese. Il 15 luglio sarà la volta di "Buen Camino" con Checco Zalone, mentre il 22 luglio verrà proiettato "Le città di pianura" di Francesco Sossai. Il 29 luglio spazio a "La mia famiglia a Taipei" di Shih-Ching Tsou.

Ad agosto il programma proseguirà con "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi il 5 agosto, "La chimera" di Alice Rohrwacher il 12 agosto e si concluderà il 19 agosto con "Michael" di John Logan.

L'iniziativa offre un'occasione per vivere il cinema all'aperto in un'atmosfera suggestiva, proponendo una selezione di titoli che alterna cinema italiano, produzioni internazionali e opere d'autore, nel cuore della città. La rassegna è organizzata dalla Pro Loco di Domodossola e dal Gruppo medievale Oscella Felix.