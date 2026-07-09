Mergozzo, al via i “Giovedì del Museo e dell’Ecomuseo” con la mostra “Archeologia e mito”

Si inaugura il 9 luglio alle 21.00, presso l’Antica Latteria di Mergozzo, la rassegna dei “Giovedì del museo e dell’ecomuseo” promossa dall’Ecomuseo del Granito di Montorfano. Il ciclo di incontri, che si terranno tra l’Antica Latteria e il Mu.Me. Museo Archeologico di Mergozzo, si apre con l’inaugurazione della mostra “Archeologia e mito” di Gianpiero Colombo.

Le installazioni in esposizione creano un percorso che unisce passato e presente attraverso opere ispirate ai miti antichi. Le opere sono distribuite tra l’Antica Latteria e il Mu.Me., favorendo un dialogo tra arte contemporanea e reperti. All’Antica Latteria domina “Hippos”, grande scultura che reinterpreta il cavallo di Troia come una nave carica di elmi di guerrieri. Nel Museo Archeologico, la Sala della Preistoria ospita la “Grande divinità del tuono e del fulmine” e “Ceraunia”, legate alle credenze sulle selci come generate dai fulmini di Zeus. Nella Sala romana si trova “Hephaistos”, che richiama l’incudine del dio del fuoco, messa in rapporto con i reperti archeologici in ferro. Il percorso si conclude con “Simpula”, i mestoli usati nei riti sacri, e con la “Valigia di Icaro”, che evoca il mito del volo e della caduta. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 agosto presso l’Antica Latteria nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00, mentre al museo archeologico da martedì a domenica sempre dalle 15.00 alle 18.00, con ingresso libero.

A seguire nel corso del mese di luglio altri appuntamenti per i tradizionali “Giovedì del Museo e dell’Ecomuseo” saranno dedicati a scoprire vari aspetti del mito, sul tema “Il mito in tutti i sensi”. Di seguito il programma completo; tutti gli appuntamenti si tengono alle 21.00:

Giovedì 16 luglio, Antica Latteria e Museo: “I sapori del mito” a cura di Annarosa Braganti ed Elena Poletti. Chiacchierata con proiezione sul rapporto tra cibo, mito e sacralità nel mondo antico, seguita da degustazione di alimenti e bevande ispirati alla mitologia classica.

Giovedì 23 luglio, Antica Latteria: “I profumi fra mito” a cura di Paola Gambarini ed Elena Poletti. Chiacchierata con proiezione sul rapporto tra i profumi e la sacralità con degustazione olfattiva delle essenze del mondo antico.

Giovedì 30 luglio, Antica Latteria: “I suoni del mito” a cura di Rossano Munaretto. Chiacchierata con proiezione e ascolti musicali di strumenti di archeologia sperimentale, quali la lira e i flauti. Tra questi ultimi verrà presentato il flauto di Pan in marmo di Candoglia realizzato dall’ornatista del Duomo di Milano, Lino Rossini, di cui si traccerà un ricordo.

Gli eventi sono inseriti nella rassegna di rete “La pietra racconta” sviluppata da comune e Gruppo Archeologico di Mergozzo con il Museo Granum e il comune di Baveno, che ha ottenuto il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco.