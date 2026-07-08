Incendio, situazione difficile in Val Grande: le fiamme estese per oltre 100 ettari FOTO

‘’E’ ormai l’ottavo giorno che operiamo ma morfologia territorio, le temperature elevate e l’impossibilità di operare da terra con il personale ha sicuramente complicato la situazione. Inoltre a condizione di vento non aiuta e non consente lanci oculato’’. Chi parla è Corrado Bernasconi, del Comando provinciale del Vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola che con altri colleghi e con i carabinieri forestali coordina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che sta ‘attaccando’’ la Val Grande. Il posto di comando avanzato è stato realizzato ad Anzola d’Ossola, vicino alla strada provinciale. Impegnate ancher squadre Aib e Protezione civile.

‘’ La linea di cresta è inferiore ai 2 mila metri e le fiamme sono scese di 3-400 metri – spiega - . Ieri e oggi hanno lambito il bivacco La Colma di Premosello. Abbiamo personale da terra che presidia gli edifici rurali, persone che sono state trasportate in loco e che rientreranno stasera con un nostro elicottero’’.

''Alle ore 17 di stamani erano stati 35 i lanci datti dai Canadair - 6 mila litri di acqua ognuno – che ‘pescano ‘dal lago pur con le difficoltà di operare in un momento che vede molte presenze turistiche e quindi più imbarcazioni in acqua'' dice Bernasconi.

L’incendio in Val Grande è partito su circa mezzo ettaro di terreno e si è ormai esteso oltre 100 ettari, come mostrano le immagini del satellite.

‘’Cresce in maniera esponenziale e la situazione non è facile da tenere sotto controllo in una zona dove è difficile intervenire – dice Luigi Spadone, presidente del Parco - Operiamo con due Canadair perché altri aerei sono impegnati su altri incendi in zona e in Piemonte. Il comandante nazionale del Corpo dei Vigili del fuoco in una lunga telefonata ci ha evidenziato che due Canadair saranno comunque garantiti'', Aerei che fanno parte della flotta nazikonale di di 15 velivoli, duedei quali stanno rientrando dal Portogallo dov'erano impegnati.

‘’Abbiamo attenzionato tutti, compreso il Ministero dell’Ambiente e il ministro della Protezione Civile Musumeci nonché capo della Protezione Civile Ciciliano. Ovvio che viste le condizioni stiamo solo tamponando l’incendio’’ afferma Spadone. Intanto è stato chiesto ai comuni di emanare delle ordinanze che vietino il transito delle persone nei territori interessati.

Un invito alla collaborazione, vista la situazione, arriva anche dai sindaci di Premosello, Elio Fovanna, e di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi. ’’I cittadini evitino di creare pericoli con l’accensione di fuochi anche solo per un barbecue’’ dice Cigala Fulgosi.

Resta problematica anche la situazione anche in Valle Anzasca e in Vigezzo.