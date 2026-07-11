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Attualità | 11 luglio 2026, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Ancora caldo nel weekend ma spazio anche ai temporali

Le previsioni meteo per il fine settimana

La giornata di domani avremo condizioni di instabilità in accentuazione, a causa di un lieve disturbo nel campo di pressione in quota associato ad infiltrazioni di aria più fresca che saranno in grado di innescare rovesci e temporali anche di forte intensità a partire dalla fascia montana e pedemontana, con successivo interessamento anche dei restanti settori. "Da domenica e ad inizio della prossima settimana tempo più stabile - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - con isolati fenomeni ad evoluzione diurna limitati ai settori alpini, e temperature in nuovo deciso aumento dopo il calo atteso tra oggi e domani".

 

SABATO 11 LUGLIO 2026

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con cumuli in accrescimento dalle ore centrali a partire dai settori alpini, in successiva estensione al resto della regione. Precipitazioni: rovesci sparsi al mattino a ridosso delle vallate alpine occidentali; rovesci e temporali più diffusi e localmente intensi dal pomeriggio su zone montane e pedemontane, in successiva estensione alle zone di pianura e collina, in generale esaurimento a fine giornata. Zero termico: stazionario sui 4100-4200 m. Venti: deboli o localmente moderati, da ovest-sudovest sulle Alpi, variabili altrove. Altri fenomeni: probabili grandinate e forti raffiche di vento associate ai temporali più intensi

 

DOMENICA 12 LUGLIO 2026

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con velature in transito da ovest e sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio a ridosso della fascia montana. Precipitazioni: isolati e brevi rovesci al pomeriggio limitati alle zone montane. Zero termico: in aumento fino a 4500-4600 m. Venti: deboli o localmente moderati, settentrionali sulle Alpi in rotazione da ovest nordovest, di direzione variabile altrove

Redazione

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