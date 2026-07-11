Le previsioni meteo per il fine settimana

La giornata di domani avremo condizioni di instabilità in accentuazione, a causa di un lieve disturbo nel campo di pressione in quota associato ad infiltrazioni di aria più fresca che saranno in grado di innescare rovesci e temporali anche di forte intensità a partire dalla fascia montana e pedemontana, con successivo interessamento anche dei restanti settori. "Da domenica e ad inizio della prossima settimana tempo più stabile - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - con isolati fenomeni ad evoluzione diurna limitati ai settori alpini, e temperature in nuovo deciso aumento dopo il calo atteso tra oggi e domani".

SABATO 11 LUGLIO 2026

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con cumuli in accrescimento dalle ore centrali a partire dai settori alpini, in successiva estensione al resto della regione. Precipitazioni: rovesci sparsi al mattino a ridosso delle vallate alpine occidentali; rovesci e temporali più diffusi e localmente intensi dal pomeriggio su zone montane e pedemontane, in successiva estensione alle zone di pianura e collina, in generale esaurimento a fine giornata. Zero termico: stazionario sui 4100-4200 m. Venti: deboli o localmente moderati, da ovest-sudovest sulle Alpi, variabili altrove. Altri fenomeni: probabili grandinate e forti raffiche di vento associate ai temporali più intensi

DOMENICA 12 LUGLIO 2026

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con velature in transito da ovest e sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio a ridosso della fascia montana. Precipitazioni: isolati e brevi rovesci al pomeriggio limitati alle zone montane. Zero termico: in aumento fino a 4500-4600 m. Venti: deboli o localmente moderati, settentrionali sulle Alpi in rotazione da ovest nordovest, di direzione variabile altrove