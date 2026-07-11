"Musica in quota", le sonorità argentine dei Baires in scena all'alpe Pluni

Nuovo appuntamento, domenica 12 luglio, con la rassegna “Musica in quota”: questa volta la meta è la Valle Cannobina, in particolare l'Alpe Pluni, dove andrà in scena il concerto “Sonidos de Bueons Aires” dell’ensemble Baires.

Nata nel 2022 dalla collaborazione di tre musicisti liguri per un tour in Argentina, questa formazione eclettica reinventa il tango con approcci innovativi. L’assenza del contrabbasso lascia spazio alla maestria della chitarra elettrica baritona e ai bassi avvolgenti della fisarmonicа. Timbriche sorprendenti, arrangiamenti audaci e improvvisazioni estemporanee costituiscono gli elementi cardine di una personale reinterpretazione delle opere dei grandi compositori argentini come Carlos Gardel, Angel Villoldo e Astor Piazzolla.

Un concerto ambientato in un nuovo palcoscenico open air di Musica in quota: è infatti la prima volta che l'Alpe Pluni ospita un concerto della rassegna. L’alpeggio è raggiungibile tramite un’escursione con partenza da Finero. Lasciata l'auto, dal termine del paese si imbocca un sentiero ben segnalato che sale sul fianco sud della Costa della Colmine, attraverso uno splendido bosco di pino silvestre. Il percorso, dopo una prima parte un po’ più ripida, conduce direttamente al panoramico dosso dove è situata l’Alpe Pluni, tra Valle Vigezzo e Valle Cannobina, alle pendici del Monte Torriggia, a quasi 1.500 metri di altitudine.

L’escursione, di difficoltà E, ha una durata di circa 1 ora e 45 minuti, con partenza alle 9.15 dal parcheggio nel centro di Finero. In caso di maltempo l’escursione e il concerto sono annullati.