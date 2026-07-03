Il Piemonte centra l'obiettivo del Pnrr. A fare il punto il governatore Alberto Cirio a pochi giorni dal 30 giugno, la milestone fissata dall'Europa per la conclusione fisica delle opere legate ai fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza: gli enti avranno poi tempo fino al 31 agosto per caricare la documentazione per la rendicontazione.

"Bel risultato"

"E' un bel risultato", ha sottolineato il presidente per poi aggiungere: "non so se tutte le Regioni avranno queste performance. Siamo soddisfatti perché a Bruxelles abbiamo una reputazione di un territorio capace di spendere bene i soldi, nelle tempistiche: l'abbiamo mantenuta".

"Spendere - ha aggiunto - un miliardo e ottocento milioni come Regione, in un Paese complicato come l'Italia, è stata una grande impresa, di cui possiamo essere tutti orgogliosi. Non sono soldi che arrivano dal cielo, ma dai sacrifici quotidiani dei lavoratori".

I numeri

Andando a guardare nel dettaglio, a livello nazionale erano previsti 575 interventi con il PNRR: il Piemonte vale l'8%, pari a 47 obiettivi, 44 raggiunti al 30 giugno scorso e tre al 31 agosto. Complessivamente sul nostro territorio sono atterrati 10 miliardi di euro complessivi per 39mila progetti. Di questi il Grattacielo ne ha gestiti direttamente 2.419, per un valore complessivo di 1.78 miliardi.

A giocare la parte del leone sulle sette missioni previste è stata sicuramente la 6, quella dedicata alla salute: in questo capitolo sono stati investiti 724 milioni per 500 progetti. Andando a guardare nel dettaglio sono stati realizzate 82 case di comunità, 78 al 30 giugno e 4 al 31 agosto. A questi si aggiungono 26 ospedali di comunità operativi al 31 agosto ed uno a settembre.

35 milioni di euro in più

"Aver raggiunto - ha detto il governatore - gli obiettivi in tempo e soprattutto aver avuto le performance migliori ci ha permesso di aver dei premi". Al Piemonte sono stati assegnati 35milioni di euro in più rispetto a quelli previsti. "Soldi - ha chiarito il presidente - che abbiamo utilizzato per l'accompagnamento al lavoro di 5.300 persone in più, rispetto alle 52.254 del target acquisito. Oltre a questo abbiamo comprato due treni in più a zero emissioni e assunto 15 esperti a supporto degli enti locali. Tante volte ti chiedono i fondi indietro: a noi ne hanno dati di più".