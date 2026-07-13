Ciss Ossola, convocata l'assemblea consortile: all'ordine del giorno bilancio e verifica dei conti

Il Ciss Ossola ha convocato l'Assemblea consortile per giovedì 23 luglio alle 17.30, in seconda convocazione, nella sede dell'ente di via Mizzoccola 28 a Domodossola.

L'assemblea sarà chiamata ad affrontare diversi argomenti di carattere amministrativo e finanziario. Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, i componenti dovranno esaminare la razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente al 31 dicembre 2025 e la dichiarazione di assenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato per l'anno 2025.

Tra i punti più rilevanti figurano inoltre l'approvazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno 2026 e l'assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028, accompagnato dalla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, adempimento previsto dalla normativa per garantire la sostenibilità dei conti dell'ente.

La seduta si svolgerà in modalità mista, consentendo la partecipazione sia in presenza sia in videoconferenza.