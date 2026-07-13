Vco Trasporti, i sindacati esprimono vivo apprezzamento per la gestione Terzoli

Nella mattinata di oggi, 13 luglio, si è tenuto un incontro tra i vertici di Vco Trasporti e le rappresentanze sindacali interne all’azienda e di categoria. Per Vco Trasporti erano presenti il presidente Emanuele Terzoli e il direttore generale Piercarlo Piana, che hanno incontrato le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Autoferrotranvieri, Faisa Cisal, Conf.A.I.L. - Faisa e le Rsa aziendali.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, durante il quale i vertici aziendali hanno illustrato alle organizzazioni sindacali le prospettive di breve periodo e i progetti strategici di più ampio respiro, predisposti per assicurare la continuità di Vco Trasporti e favorirne un progressivo rafforzamento strutturale sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata al futuro assetto del trasporto pubblico locale e alle procedure relative all’affidamento delle concessioni che la regione Piemonte prevede di avviare entro la fine del 2026.

Nel corso della riunione è stata approfondita, in particolare, la richiesta formulata congiuntamente da Vco Trasporti e da Sun di Novara per l’affidamento del servizio secondo il modello cosiddetto “in house”. La proposta ha già ricevuto una valutazione molto positiva da parte dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, anche in considerazione della necessità di favorire il consolidamento del comparto del trasporto pubblico locale. Una più stretta collaborazione tra le due società, entrambe a totale capitale pubblico, consentirebbe infatti di sviluppare importanti sinergie operative, organizzative ed economiche, con la possibilità di incrementare gli investimenti e di migliorare ulteriormente la qualità, l’efficienza e la sostenibilità dei servizi offerti ai cittadini.

Durante l’incontro sono stati inoltre anticipati alcuni dati preliminari relativi al primo semestre del 2026, conclusosi il 30 giugno. Le prime evidenze disponibili mostrano segnali di costante miglioramento, sia sotto il profilo economico sia sotto quello finanziario, confermando il progressivo percorso di consolidamento e di riduzione dei costi superflui avviato con l’insediamento del nuovo Cda. Azienda e organizzazioni sindacali hanno condiviso la convinzione che alla base di ogni prospettiva di crescita e di ogni progetto di sviluppo vi siano innanzitutto le persone che quotidianamente operano all’interno di Vco Trasporti. È stata pertanto sottolineata l’importanza di riconoscere e valorizzare la dedizione, il senso di appartenenza, l’attaccamento all’azienda e l’elevata professionalità dimostrati dai dipendenti, il cui contributo rappresenta un elemento fondamentale per garantire la continuità, l’affidabilità e la qualità del servizio di trasporto pubblico sul territorio. I vertici di Vco Trasporti hanno ringraziato le rappresentanze sindacali per il costante e proficuo supporto e per la disponibilità a mantenere un dialogo aperto, responsabile e costruttivo sulle principali tematiche aziendali. Le organizzazioni sindacali, da parte loro, hanno espresso soddisfazione per la completezza e la trasparenza delle informazioni ricevute, manifestando fiducia nel management che attualmente guida Vco Trasporti e apprezzamento per le prospettive di consolidamento e sviluppo illustrate dal presidente Terzoli durante l’incontro. Il confronto si è concluso con la volontà condivisa di proseguire il dialogo e la collaborazione, nella consapevolezza che il futuro di Vco Trasporti, la tutela dei livelli occupazionali e il miglioramento del servizio pubblico dipendano dalla capacità di costruire una strategia comune, fondata sulla solidità aziendale, sugli investimenti, sulla valorizzazione delle competenze e su un forte radicamento sul territorio.