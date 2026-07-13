Mensa Solidale 'San Carlo Acutis', primo bilancio positivo FOTO

A poco meno di due mesi dall'inaugurazione, la Mensa Solidale "San Carlo Acutis" di Domodossola traccia un primo bilancio delle attività e guarda al futuro con nuovi strumenti e una rete di sostegno sempre più ampia. Nel corso della conferenza stampa ospitata negli spazi del convento dei Frati Cappuccini, il parroco don Vincenzo Barone e i rappresentanti del Rotary Club Pallanza-Stresa hanno presentato i risultati raggiunti e annunciato l'importante contributo che ha permesso di dotare la struttura di una cucina professionale.

A sostenere il progetto è stato il Rotary Club Pallanza-Stresa. Il presidente Ruggero Bellardi ha spiegato come l'iniziativa sia nata da una condivisione di intenti con la parrocchia.

"Siamo felici di essere vicini a questo progetto. Abbiamo pensato, nello stesso momento, alla stessa esigenza e abbiamo unito le forze. Ci siamo occupati di valutarne la fattibilità e la sostenibilità e poi dell'acquisto delle attrezzature per migliorare la cucina, come il forno a vapore e la cappa di aspirazione. Per noi è una grande soddisfazione perché questa iniziativa si integra perfettamente con lo spirito del Rotary. Grazie ai volontari si sta realizzando qualcosa che può davvero migliorare la vita delle persone. Il nostro auspicio è che questo modello possa essere replicato anche in altre città della provincia, unendo le forze per sostenere cause come questa".

Grande soddisfazione anche nelle parole di don Vincenzo Barone, che ha definito "più che positivo" il bilancio dei primi due mesi di attività.

"Con grande orgoglio possiamo contare sulla collaborazione del Rotary Club, ma soprattutto su un gruppo di volontari che sta facendo un lavoro incredibile. Qui si racconta una comunità unita, si respira un clima di famiglia. Io sono presente tutti i giorni e posso dire che si sta davvero bene".

La mensa, aperta quotidianamente, accoglie ogni giorno da sei a quindici persone, offrendo non solo un pasto caldo, ma anche un luogo di incontro e di ascolto. Un'esperienza che coinvolge anche i più giovani: tra i collaboratori c'è infatti uno studente del Formont di Villadossola che sta svolgendo il proprio tirocinio formativo all'interno della struttura.

Accanto al servizio mensa, il progetto comprende anche sette camere destinate all'accoglienza di persone in difficoltà, attualmente tutte occupate. Fondamentale anche la rete di collaborazione costruita. Fondamentale anche la rete di collaborazione costruita in questi mesi. Tre volte alla settimana la mensa recupera gli alimenti invenduti messi a disposizione da Tigros e riceve anche donazioni alimentari dalla Caritas.



I primi risultati confermano la bontà del progetto avviato a maggio. L'obiettivo ora è consolidare il servizio e rafforzare ulteriormente la rete di solidarietà che, giorno dopo giorno, sta trasformando la Mensa Solidale "San Carlo Acutis" in un punto di riferimento per le persone più fragili.