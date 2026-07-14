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Viabilità e trasporti | 14 luglio 2026, 15:56

Val Formazza, lavori nella galleria di Pontemaglio: senso unico alternato per dieci notti

Dal 15 al 24 luglio la viabilità sulla statale 659 sarà regolata da semaforo o movieri per consentire l'installazione di un sistema di monitoraggio

Val Formazza, lavori nella galleria di Pontemaglio: senso unico alternato per dieci notti

Nuove modifiche alla viabilità lungo la strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza per consentire interventi di manutenzione e installazione di nuovi sistemi tecnologici.

Anas ha disposto l'istituzione di un senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 2+300 e il chilometro 3+050, in corrispondenza della galleria di Pontemaglio, per permettere alla società Gemmo Spa di eseguire i lavori di installazione di un sistema di monitoraggio all'interno del tunnel.

Il provvedimento sarà in vigore dal 15 al 24 luglio 2026, esclusi i giorni festivi e prefestivi, nella fascia oraria notturna compresa tra le 21 e le 6 del mattino successivo. La circolazione sarà regolata attraverso un impianto semaforico o mediante movieri e interesserà tutti gli utenti della strada.

a.f.

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