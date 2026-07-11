Domodossola, al via i lavori per una nuova rotonda in regione Nosere

Partiranno lunedì 13 luglio i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria in regione Nosere a Domodossola: l’intervento riguarda l’incrocio che collega la via Regione alle Nosere alla SS 33 del Sempione. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il tratto di strada interessato sarà chiuso al traffico dalle 8.00 del 13 luglio alle 17.30 del 13 agosto.
La polizia locale di Domodossola ha dunque dato indicazioni riguardo il percorso alternativo da seguire per raggiungere l’ingresso della superstrada 33. Per chi proviene dal centro di Domodossola, sarà necessario svoltare a sinistra per imboccare la strada parallela a via Regione alle Nosere, costeggiando il centro commerciale Sempione fino all’incrocio che porta all’ingresso della superstrada (come indicato nella foto).
Per chi proviene da Villadossola, invece, appena superato il sottopassaggio in regione Boschetto si dovrà svoltare a destra, immettendosi nella località Polveriera per poi costeggiare il campo sportivo di Nosere e raggiungere, ancora una volta, l’incrocio che porta verso la SS 33 (come indicato nella foto).