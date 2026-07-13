Controlli della velocità in Ticino dal 13 al 19 luglio: ecco dove saranno attive le postazioni

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, richiama l'attenzione sull'importanza del rispetto dei limiti di velocità, ricordando come l'eccessiva velocità rappresenti una delle principali cause degli incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o mortali. Per questo rinnova l'invito a tutti gli automobilisti a guidare con prudenza, nel rispetto delle norme e della sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Nell'ambito delle attività di prevenzione, tra il 13 e il 19 luglio 2026 (settimana 29) saranno effettuati controlli della velocità con postazioni mobili e semi-stazionarie nelle seguenti località.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina: Giornico.

Distretto di Bellinzona: Arbedo, Bellinzona, Cadenazzo, Claro e Giubiasco.

Distretto di Locarno: Ascona, Brione sopra Minusio, Minusio, Quartino e Ranzo.

Distretto di Lugano: Agno, Aranno, Besso, Camignolo, Canobbio, Casoro, Grancia, Gravesano, Loreto, Lugano, Massagno, Melide, Molino Nuovo, Montagnola, Paradiso, Pregassona, Rivera e Sigirino.

Distretto di Mendrisio: Mendrisio, Morbio Inferiore, Morbio Superiore e Stabio.

Distretto di Riviera: Loderio e Lodrino.

Controlli della velocità semi-stazionari

Capolago, Cassarate e Lumino.

Dall'elenco sono esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e quelli eseguiti tramite pistola laser, strumenti impiegati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi previste dalla Legge federale sulla circolazione stradale. Restano inoltre esclusi i controlli sulla rete autostradale, in conformità con il parere negativo espresso dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

La Polizia cantonale si riserva comunque la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati per reprimere comportamenti particolarmente pericolosi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. Va infine ricordato che i controlli programmati e resi pubblici potrebbero essere modificati o annullati per esigenze operative o a causa di problemi tecnici.