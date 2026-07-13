Autovelox in Piemonte, ecco dove saranno attivi i controlli della velocità fino a domenica 19 luglio

La Polizia di Stato ha diffuso il calendario dei controlli della velocità che saranno effettuati nel corso della settimana sulle principali arterie del Piemonte mediante dispositivi elettronici. L'obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e promuovere una guida più prudente, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti stradali. Mantenere una velocità adeguata alle caratteristiche della strada e alle condizioni del traffico rappresenta infatti uno dei principali fattori per la sicurezza di tutti gli utenti. Di seguito l'elenco delle tratte interessate dai controlli nei prossimi giorni.

Lunedì 13 luglio 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A5 Torino-Aosta (TO)

A55 Tangenziale di Torino (TO)

A8 (NO)

Strade statali

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS456 del Turchino (AT)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

Martedì 14 luglio 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN)

A21 Torino-Piacenza (AT)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A5 Torino-Aosta (TO)

A55 Tangenziale di Torino (TO)

A8 (NO)

Strade statali

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

Mercoledì 15 luglio 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A5 Torino-Aosta (TO)

A55 Tangenziale di Torino (TO)

A8 (NO)

Strade statali

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (AT)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

Giovedì 16 luglio 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A5 Torino-Aosta (TO)

A55 Tangenziale di Torino (TO)

A8 (NO)

Strade statali

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS32 Torino-Bardonecchia (TO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS706 Tangenziale di Asti (AT)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

Venerdì 17 luglio 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A4 Torino-Milano (NO)

A5 Torino-Aosta (TO)

A55 Tangenziale di Torino (TO)

A8 (NO)

Strade statali

SS10 Padana Inferiore (AT)

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS32 Torino-Bardonecchia (TO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (VC)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

Sabato 18 luglio 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A5 Torino-Aosta (TO)

A55 Tangenziale di Torino (TO)

A8 (NO)

Strade statali

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (AT)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

Domenica 19 luglio 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN)

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

A32 Torino-Bardonecchia (TO)

A33 Asti-Cuneo (CN)

A5 Torino-Aosta (TO)

A55 Tangenziale di Torino (TO)

A8 (NO)

Strade statali

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS458 Asti-Chivasso (AT)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

Strade provinciali

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)