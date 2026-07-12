Incendio a Premosello: resta chiusa ai non residenti la strada per Colloro

Rimane vietata la circolazione veicolare e pedonale sulla strada provinciale Sp 135 di Premosello Chiovenda, in particolare nella zona di Colloro – dal km 0+000 al km 4+404. A stabilirlo è una nuova ordinanza emessa oggi, 12 luglio, dal sindaco Elio Fovanna, visto “il protrarsi delle condizioni di emergenza collegate all’incendio boschivo ancora in corso nel territorio del comune di Premosello Chiovenda”.

Il divieto esclude però i residenti nella frazione di Colloro - che da ieri hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo l’evacuazione degli scorsi giorni – e i proprietari di seconde case e di attività commerciali.