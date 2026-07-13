Ponte sull'Anza, al via i lavori: strada chiusa fino a dicembre

Sono in programma dal 14 luglio all’11 dicembre i lavori lungo la strada provinciale 65 di Pieve Vergonte, al km 12+600, per l’esecuzione di di un intervento urgente e indifferibile di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Anza, finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità.

L’intervento, programmato dalla provincia del Verbano Cusio Ossola, prevede la completa rimozione dell’attuale struttura e la realizzazione di un nuovo attraversamento, adeguato alle esigenze di sicurezza e funzionalità della viabilità provinciale. Prima dell’avvio dei lavori sono stati coinvolti i comuni interessati di Piedimulera e Pieve Vergonte, con i quali è stato condiviso il piano di gestione della viabilità alternativa e il cronoprogramma dell’intervento. Le amministrazioni comunali hanno espresso parere favorevole alle soluzioni individuate, che prevedono anche l’attivazione di un servizio navetta integrativo rispetto alle ordinarie linee di trasporto pubblico locale già presenti nei due centri abitati, al fine di ridurre i disagi per residenti e utenti.

“La provincia del Verbano Cusio Ossola - si legge in una nota - consapevole dei disagi che la chiusura potrà comportare, evidenzia che l’intervento è necessario per garantire la sicurezza della circolazione e consentire il completo rinnovo di un’infrastruttura strategica per il territorio ossolano. Si invita pertanto l’utenza a programmare gli spostamenti tenendo conto della modifica temporanea della viabilità e a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo i percorsi alternativi”.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Viabilità della provincia del Verbano Cusio Ossola ai numeri 0323 4950293 – 0324 492932 – 0324 492931.