Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa sui cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 13 luglio.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Chiusura dell’uscita provenendo da Genova della stazione di Vercelli est, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 14 luglio. Si potrà utilizzare la stazione di Vercelli ovest.
Sulla D36 Stroppiana - Santhià, chiusura del nodo di allacciamento D36/A4 provenendo da Vercelli ovest in direzione Santhià, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 13 luglio. Uscita consigliata a Vercelli ovest e possibile rientro a Santhià.
Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 14 luglio. Uscita consigliata a Santhià e possibile rientro a Vercelli ovest.
Chiusura del nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Vercelli ovest in direzione Torino e Ivrea, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 14 luglio. Deviazione obbligatoria verso Milano con possibilità di proseguire in direzione Torino e Ivrea.
Chiusura del nodo di allacciamento D36/A26 provenendo da Vercelli ovest in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 15 luglio. Uscita consigliata a Casale Monferrato nord e possibile rientro alla medesima stazione in direzione Gravellona Toce.
Chiusura del nodo di allacciamento D36/A26 provenendo da Vercelli ovest in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 17 luglio. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro alla medesima stazione in direzione Genova.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sul nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, alla pkm 103+400 in modalità permanente.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.