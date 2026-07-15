Domodossola, completato il nuovo sistema parcheggi: attiva anche l'app Easy Park

Si completa il nuovo sistema di smart parking del comune di Domodossola. Dopo l'avvio della nuova gestione della sosta lo scorso 1° luglio, entra ora pienamente in funzione anche EasyPark, la piattaforma che consente di pagare e gestire la sosta direttamente dallo smartphone.

Conclusa con esito positivo la fase iniziale di test tecnico, il servizio è ora disponibile per tutti gli utenti della sosta e rappresenta un ulteriore tassello del progetto sviluppato dal comune in collaborazione con City Green Light per rendere la mobilità urbana sempre più semplice, digitale e accessibile.

Attraverso l'app EasyPark gli automobilisti possono avviare, prolungare o interrompere la sosta da remoto, pagando esclusivamente i minuti effettivi di permanenza, secondo le condizioni previste dal servizio e con l'applicazione dei relativi costi di gestione. Una modalità che consente di gestire il parcheggio senza dover tornare al parcometro per modificare la durata della sosta.

Con l'attivazione di EasyPark, il sistema di smart parking di Domodossola è ora pienamente operativo e mette a disposizione degli utenti tre diverse modalità di gestione della sosta: i parcometri installati sul territorio, l'app Domodossola Parking – che consente anche di verificare la disponibilità degli stalli – e la piattaforma EasyPark.

Il nuovo ecosistema digitale affianca la "Sosta Gentile", introdotta dal 1° luglio, che prevede fino a 15 minuti di sosta gratuita nelle aree regolamentate, con l'obiettivo di favorire il ricambio dei parcheggi, sostenere le attività commerciali del centro e rendere più fluida la mobilità cittadina.