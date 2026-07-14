Partono i lavori per la nuova rotatoria in regione Nosere: "Opera strategica e attesa"

Prendono ufficialmente il via i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria in Regione Nosere a Domodossola. “Un’opera strategica - fanno sapere dal comune - fortemente voluta da questa amministrazione, finalizzata a migliorare il deflusso del traffico e la sicurezza stradale in uno dei nodi viari più importanti della città. Particolare attenzione è stata dedicata alla programmazione dei lavori, che verranno eseguiti limitando il più possibile i disagi. Il cantiere sarà organizzato per fasi successive, così da consentire il mantenimento della viabilità durante l'intero periodo di realizzazione ed evitare la chiusura completa della circolazione”.

Contestualmente alla realizzazione della nuova rotatoria in Regione Nosere, l'amministrazione comunale ha programmato la revisione della rotatoria in prossimità della caserma dei carabinieri, altro nodo di primaria importanza per la viabilità cittadina, sempre con l'obiettivo di rendere più fluido il flusso veicolare e di migliorare le condizioni di sicurezza dell’intersezione. Gli accorgimenti previsti sono finalizzati in particolare a consentire un utilizzo più efficiente delle due corsie di marcia. Sono quindi previsti limitati adeguamenti geometrici dei raccordi e delle isole di canalizzazione, volti a rendere più leggibili le traiettorie e a ridurre i rallentamenti dovuti a manovre incerte o a incolonnamenti impropri su un'unica corsia. Si procederà inoltre alla ridefinizione della segnaletica orizzontale e verticale, con l'individuazione univoca delle corsie di immissione, di circolazione all'interno dell'anello e di uscita, così da agevolare il corretto posizionamento dei veicoli in funzione della direzione da intraprendere.

“Si tratta - concludono dall’amministrazione - di interventi importanti, attesi e necessari, caratterizzati da soluzioni infrastrutturali coerenti con l'ordinato sviluppo urbanistico previsto dagli strumenti di pianificazione comunale”.