Dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici

Da mercoledì 16 luglio entrerà ufficialmente in vigore l'obbligo di assicurazione per tutti i monopattini elettrici che circolano sulle strade italiane. Dopo l'introduzione del contrassegno identificativo, la riforma della micromobilità si completa con l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi.

La decorrenza era inizialmente prevista per maggio, ma i Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno concesso una proroga di 60 giorni per consentire alle compagnie assicurative di adeguare i propri sistemi informatici e rendere disponibili le nuove coperture assicurative.

L'obbligo riguarda tutti i monopattini elettrici utilizzati su strade pubbliche. La polizza Rc servirà a risarcire i danni eventualmente causati a terzi durante la circolazione, avvicinando il regime assicurativo dei monopattini a quello già previsto per gli altri veicoli a motore.

Dal 16 luglio le compagnie saranno quindi tenute a offrire prodotti assicurativi dedicati. Contestualmente entreranno in vigore anche le norme che consentono l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei casi previsti dalla legge, garantendo una maggiore tutela a chi dovesse subire danni provocati da un monopattino assicurato o, in determinate circostanze, non identificato.

L'obbligo assicurativo si affianca alle altre novità introdotte dalla riforma del Codice della strada, tra cui il contrassegno identificativo già obbligatorio e il casco per tutti i conducenti, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di un mezzo di trasporto sempre più diffuso nelle città italiane.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inoltre pubblicato una serie di FAQ per chiarire le modalità di rilascio del contrassegno e le procedure da seguire per mettersi in regola prima dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo.