Santa Maria Maggiore, torna “Giocattoliamo” il mercatino dei bambini al parco giochi

Torna anche quest’estate a Santa Maria Maggiore l’appuntamento con “Giocattoliamo”, l’amatissimo mercatino dedicato ai bambini che permette di scambiare, barattare e trovare nuovi giochi, ma anche di fare nuove amicizie.

L’iniziativa si svolgerà tutti i venerdì di luglio e agosto, dalle 9 alle 12.30, presso il parco giochi di Santa Maria Maggiore. I protagonisti saranno proprio i più piccoli, chiamati a mettere in gioco i propri oggetti per dare nuova vita ai giochi che non vengono più utilizzati.

Gli articoli esposti dovranno essere esclusivamente destinati ai bambini, di proprietà dei bambini e pensati per un pubblico di coetanei. La partecipazione è gratuita e non è richiesta alcuna iscrizione. Potranno partecipare bambine e bambini fino ai 15 anni di età, purché autorizzati da un genitore.