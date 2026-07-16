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Eventi | 16 luglio 2026, 14:00

Santa Maria Maggiore, torna “Giocattoliamo” il mercatino dei bambini al parco giochi

Tutti i venerdì di luglio e agosto spazio allo scambio di giochi tra i più piccoli: partecipazione gratuita per bambini fino ai 15 anni

Santa Maria Maggiore, torna “Giocattoliamo” il mercatino dei bambini al parco giochi

Torna anche quest’estate a Santa Maria Maggiore l’appuntamento con “Giocattoliamo”, l’amatissimo mercatino dedicato ai bambini che permette di scambiare, barattare e trovare nuovi giochi, ma anche di fare nuove amicizie.

L’iniziativa si svolgerà tutti i venerdì di luglio e agosto, dalle 9 alle 12.30, presso il parco giochi di Santa Maria Maggiore. I protagonisti saranno proprio i più piccoli, chiamati a mettere in gioco i propri oggetti per dare nuova vita ai giochi che non vengono più utilizzati.

Gli articoli esposti dovranno essere esclusivamente destinati ai bambini, di proprietà dei bambini e pensati per un pubblico di coetanei. La partecipazione è gratuita e non è richiesta alcuna iscrizione. Potranno partecipare bambine e bambini fino ai 15 anni di età, purché autorizzati da un genitore.

a.f.

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