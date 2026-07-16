Cristina Meschia e baby dance, serata di festa con i “Giovedì nel borgo”

Musica, spettacolo e animazione per famiglie: i “Giovedì nel borgo” proseguono questa sera, giovedì 16 luglio, con un nuovo appuntamento nel cuore di Domodossola. La rassegna estiva promossa dal Comune e dalla Pro Loco, in collaborazione con Associazione Karma, propone alle 21.30 in piazza Rovereto il concerto di Cristina Meschia.

La serata offrirà però un momento di intrattenimento anche per i più piccoli: alle 21 in piazza Chiossi è in programma la baby dance con Giorgia Scarafile, pensata per coinvolgere bambini e famiglie in un appuntamento all’insegna della musica e del divertimento.

La rassegna “Giovedì nel borgo” accompagna l’estate domese con una serie di eventi gratuiti tra concerti e spettacoli dedicati a un pubblico di tutte le età. Dopo gli appuntamenti di giugno e delle scorse settimane, il calendario proseguirà fino al 20 agosto con nuove serate nelle piazze del centro storico.

Sul fronte musicale, dopo Cristina Meschia arriveranno gli Hangovers il 23 luglio e gli Ice Wings il 30 luglio in piazza Mercato. Ad agosto spazio a Olzer e Colombo il 6 agosto in piazza Rovereto, quindi a Luci dell’est il 13 agosto e Snider e Rainelli il 20 agosto in piazza Mercato.

Accanto ai concerti continueranno anche gli appuntamenti dedicati ai bambini: oltre alla baby dance, sono previsti laboratori creativi e spettacoli pensati per rendere il Borgo della Cultura un luogo di incontro e partecipazione durante le serate estive.

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà al Santuario della Madonna della Neve. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.