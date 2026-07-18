"Un quarto di secolo di rappresentanza del settore lapideo": un convegno per i 25 anni di Assograniti Vco

Assograniti Vco celebra i suoi primi 25 anni di attività. E lo fa con un importante convegno, in programma venerdì 24 luglio al centro studi Piero Ginocchi di Crodo. Dal 2001 l'associazione riunisce e rappresenta le imprese del settore lapideo del Verbano Cusio Ossola. L’incontro, intitolato "Un quarto di secolo di rappresentanza del settore lapideo: scenari e prospettive", ne ripercorre il percorso e apre il confronto sul futuro del comparto.

Dopo i saluti istituzionali e l'intervento della presidente Mariateresa Moro e dell’assessore regionale alle attività estrattive, Marco Gallo, la mattinata si articola in due sessioni. La prima è dedicata al Piano Regionale delle attività estrattive, con una tavola rotonda tra regione Piemonte, provincia del Vco e rappresentanti di categoria. La seconda raccoglie i contributi su ricerca e innovazione: il dottorato finanziato dall'associazione con il Politecnico di Torino per la valorizzazione degli scarti di cava, il progetto Mapestone di Mapei, i temi della sostenibilità della pietra naturale, il Geoparco Valsesia-Valgrande e il marchio Igp esteso dalla legge sul Made in Italy alle produzioni del territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare, entro il 21 luglio, il numero 0324 482528 o l’indirizzo info@assograniti.it.