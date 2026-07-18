Radio Rvl festeggia 50 anni: a Verbania la targa della Regione durante il festival 'Gialli&Vinili'

Cinquant’anni di storia, informazione e legame con il territorio. È il traguardo celebrato da RVL La Radio, storica emittente del Verbano Cusio Ossola, che domenica 19 luglio riceverà una targa della Regione Piemonte in occasione del festival Gialli&Vinili a Verbania.

La consegna avverrà alle 18 a Villa Giulia, dove sarà presente l’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli, chiamata a celebrare il mezzo secolo di attività della radio verbanese.

«Cinquant'anni di storia sono la testimonianza della forza, della credibilità e della capacità di una radio di diventare parte integrante della vita di un territorio – sottolinea l’assessore Chiarelli –. RVL ha saputo crescere insieme al Verbano Cusio Ossola, raccontandone ogni giorno le persone, gli eventi, le tradizioni e le sfide, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini».

L’assessore regionale evidenzia inoltre il ruolo delle radio locali come strumenti di informazione e presidio delle comunità: «Svolgono una funzione insostituibile: sono presidio di informazione, di identità e di coesione sociale. Come Regione Piemonte crediamo nel valore di un sistema dell’informazione radicato sui territori, capace di dare voce alle comunità e di accompagnare la promozione della cultura, del turismo e delle eccellenze locali».

La celebrazione dell’anniversario si inserisce nel programma di Gialli&Vinili, rassegna che unisce letteratura, musica e cultura, creando un connubio tra linguaggi diversi e valorizzando il territorio.

«Siamo grati e onorati della presenza dell’assessore Marina Chiarelli per celebrare i primi 50 anni di RVL La Radio – commenta il direttore artistico ed editore dell’emittente Piero Pratesi –. RVL vuole essere un riferimento per il territorio del VCO ed è oggi presente anche in altre province piemontesi grazie al Dab e allo streaming».

La giornata di domenica sarà ricca di appuntamenti. Alle 17 a Villa Giulia sono previste due presentazioni in contemporanea: Roberto Centazzo con C’è un po’ di maretta e Maria Elisa Gualandris con Angeli di ghiaccio, in dialogo con Francesco Rossi.

Alle 18, dopo la consegna della targa a RVL, spazio agli autori Livia Sambrotta, con Fuoco, e Patrick Fogli, con Le chiavi di casa, intervistati dal direttore artistico della rassegna Lorenzo Sartori.

A chiudere il pomeriggio saranno i saluti finali, un dj set e un aperitivo al bar di Villa Giulia. Sul lungolago di Pallanza sarà inoltre presente il mercatino del vinile.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.