A Gurro torna il "Messone", l'antica messa cantata che custodisce la tradizione della Valle Cannobina

Si rinnova, domani a Gurro in alta valle Cannobina, il rito del “Messone”, la messa cantata di origine popolare che si celebra in occasione della festa della Madonna del Carmelo nuovo.
Messa cantata con alternanza di voci maschili e femminili che si svolge durante la festività della Madonna del Carmelo nuovo. Si parte questa sera con la processione con la statua della Madonna da piazza Repubblica alla chiesa della Natività di Maria seguita dalla messa.
Domani il momento liturgico più suggestivo il “Messone”, testimonianza di una religiosità popolare sopravvissuta nel corso dei secoli diventata con il tempo anche un’attrazione turistico culturale per i numerosi turisti e villeggianti svizzero tedeschi proprietari di case in valle.
Una tradizione che si mantiene grazie all’impegno dell’associazione Amici di Gurro, che gestisce l’aspetto ludico ricreativo dell’evento. Un appuntamento fisso anche per i sindaci di Cannobio e della Valle Cannobina che non mancano mai all’appuntamento annuale.