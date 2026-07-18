Baceno rende omaggio a Santa Vittoria: domenica la tradizionale processione con le reliquie

Baceno vive uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno con la festa dedicata a Santa Vittoria, compatrona del paese, la cui memoria richiama ogni estate fedeli e visitatori nella storica parrocchiale di San Gaudenzio.

Le celebrazioni, iniziate venerdì sera con un momento di preghiera, proseguono oggi con il tradizionale concerto della Banda Musicale di Baceno, in programma alle 21 nella chiesa parrocchiale. Il momento centrale della ricorrenza sarà però domenica, quando alle 10.30 verrà celebrata la messa solenne, seguita dalla processione con le reliquie della santa lungo le vie del paese. Nel pomeriggio i festeggiamenti si sposteranno al campo sportivo, dove, a partire dalle 12.30, sono previsti pranzo con grigliata, musica dal vivo, balli, tornei di burraco e scopa e attività sportive dedicate ai più giovani, con sfide di calcio e pallavolo Under 14.

La manifestazione si concluderà lunedì sera alle 20.30 con una celebrazione eucaristica nella chiesa di San Gaudenzio in suffragio dei defunti della comunità. Il legame tra Baceno e Santa Vittoria affonda le proprie radici all'inizio del Settecento.

Le reliquie della martire, vissuta secondo la tradizione nel III secolo, giunsero infatti in Valle Antigorio nel 1702, dopo essere state recuperate dalle catacombe romane di San Lorenzo grazie all'iniziativa di alcuni abitanti del paese guidati da Giuseppe Sartori di Albogno.

La profonda devozione della popolazione portò pochi anni più tardi, nel 1715, alla costruzione di un altare dedicato alla santa all'interno della parrocchiale.Secondo la tradizione cristiana, Vittoria apparteneva a una nobile famiglia romana e scelse di consacrare la propria vita alla fede, rinunciando al matrimonio. Arrestata durante le persecuzioni contro i cristiani, subì il martirio nel 253 d.C.. La sua figura è legata anche a una leggenda che racconta della liberazione di un territorio da un drago e della conversione di numerose giovani al cristianesimo.

Nel corso dei secoli il culto di Santa Vittoria è rimasto profondamente radicato a Baceno. Nel 1794 papa Pio VI autorizzò ufficialmente la celebrazione della messa in suo onore nella quarta domenica di luglio, una tradizione che continua ancora oggi e rappresenta uno dei momenti più significativi della vita religiosa e comunitaria del paese.